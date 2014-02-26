جامعة موسكو تدخل تصنيف 50 أفضل جامعة في العالم

أُدرِجت جامعة موسكو الحكومية ضمن قائمة أفضل 50 جامعة في العالم للعام 2014 في تدريس الرياضيات والفيزياء، وذلك وفق تصنيف “QS World University Rankings by Subject” المشهور الذي يتابع نشاط اكثر من 3000 أحسن جامعات العالم من حيث دراسة المواد المختلفة.

وشغلت جامعة موسكو المرتبة الـ 49 في كل من الفيزياء والرياضيات. ومنح التصنيف حق المشاركة فيه هذا العام لـ 689 جامعة عالمية. ودخلت الجامعة ايضا قائمة 200 احسن الجامعات في تدريس الفلسفة والكيمياء والعلوم عن كوكبنا الارض والمحيط العالمي واللغات الحديثة.

وقال رئيس الجامعة فيكتور سادوفنيتشي ان مؤسسته العلمية لن تكتفي بما انجز وستواصل جهودها في جميع ميادين العلم. هذا وتتصدر قائمة احسن جامعات العالم بتدريس الرياضيات جامعة هارفارد الامريكية ويليها معهد ماساشوسيتس التكنولوجي الامريكي، وجامعة اوكسفورد البريطانية، اما في الفيزياء فشغل معهد ماساشوسيتس التكنولوجي المرتبة الاولى، فيما افردت المرتبة الثانية والثالثة لهارفارد وكامبريج.