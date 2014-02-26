درية شرف الدين: “المصارحة مع الشعب” شعار الإعلام فى الفترة القادمة

أعربت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام عن شعورها بالفخر أن تكون ضمن تشكيل الوزارة الجديدة ، وأبدت سعادتها بهذا الاختيار.

وأكدت الدكتورة رية – عقب لقائها، اليوم الأربعاء، بالمهندس ابراهيم محلب المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة – على قدرة الشعب المصرى العظيم الذى واجه من قبل الإستبداد والفساد والوصاية بأن يواجه كل العقبات التى تمر بها البلاد، منوهة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء لها بأن يكون شعار الإعلام فى الفترة القادمة هو “المصارحة مع الشعب” دون أن يكون هناك متاجرة بآلامه.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء كلفها أيضا بأن يتميز الإعلام المصرى العام والخاص بالمهنية والوطنية، وأن تكون رسالته فى هذه المرحلة هى إعلاء لمصلحة الوطن فى تناوله للأشخاص والأحداث التى تمر بها مصر، وأن يعلن للشعب حقيقة ما يمر به الوطن من تحديات حتى يساند الشعب حكومته فى إنجاز الكثير والتغلب على العقبات ومواجهة التحديات.

أ ش أ