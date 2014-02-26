توقيع برتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادى وجامعات أسكتلندا

استقبل الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم وفد هيئة التنمية الأسكتلندية الدولية بمقر الجامعة بقنا، لتوقيع برتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادى وجامعات أسكتلندا، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال التمريض للتعاون بين المستشفيات العامة والجامعية.

وأكد الدكتور عباس منصور أن المستشفى الجامعى تقوم بدور كبير فى مجال خدمة المرضى على مستوى إقليم جنوب الصعيد، وتسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تنمية مهارة الأطباء والأطقم الطبية المعاونة لهم لتقديم خدمة طبية متميزة، مشيرا إلى أنه سوف يتم الانتهاء من توفير كل الإمكانيات الطبية وحل مشكلة التمريض خلال الفترة المقبلة بالمستشفى الجامعى الجديد لتكون صرحا طبيا متميزا.

وقام الوفد الذى ضم الدكتور عبد الهادى فوزى مسئول الشرق الأوسط وأفريقيا، والبروفسيور بول مارتن نائب رئيس جامعة غرب أسكتلندا، والدكتور هيبى سمسون عميدة كلية التمريض بجامعة غرب أسكتلندا، والدكتور بتموين دوفى مسئول الإدارة، ومارك نيولاترز من هيئة التنمية الأسكتلندية الدولى، بزيارة المستشفى الجامعى الجديد لتفقد الأوضاع الطبية بها.

ومن ناحية أخرى، قام رئيس جامعة جنوب الوادى بجولة تفقدية فى رحاب الجامعة، تفقد خلالها الحالة الأمنية للجامعة، كما تفقد المنشآت الحديثة من قاعات المعامل ومتابعة سير العمل لتلك المنشآت.

وأكد رئيس الجامعة- فى تصريح له خلال الجولة- على إنهاء كليات الجامعة لكل الاستعدادات لبدء الفصل الدراسى الثانى، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة أى مخاطر الإصابة بالأنفلونزا عن طريق الاستمرار فى التعقيم الطبى للقاعات والحرص على تنظيف الأرضيات واتباع التعليمات الخاصة بالحماية والوقاية من المرض، موضحا أنه أعطى تعليمات للإدارة الطبية للمتابعة المستمرة، وعقد ندوات طبية مكثفة ونشر ملصقات التوعية بأهمية الوقاية من الفيروس وطرق العلاج.