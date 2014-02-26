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وفاة راكب يمنى قبل صعوده الطائرة المتجهة لصنعاء بمطار القاهرة

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وفاة راكب يمنى قبل صعوده الطائرة المتجهة لصنعاء بمطار القاهرة وفاة راكب يمنى قبل صعوده الطائرة المتجهة لصنعاء بمطار القاهرة

توفى راكب يمني الجنسية، اليوم الأربعاء بمطار القاهرة الدولي قبل صعوده على الطائرة اليمنية المتجهة إلى صنعاء نتيجة إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

ذكرت مصادر أمنية بالمطار، أنه عقب إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة اليمنية المتجهة إلى صنعاء فوجئ الركاب بسقوط الراكب عبد المالك .ع ( 48 عامًا) مغشيًا عليه، تم استدعاء طبيب الحجر الصحي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي، وأكد أن الراكب فارق الحياة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وأمر الدكتور الدواهري العشماوي، مدير الحجر الصحي بالمطار، بنقل الجثمان إلى مستشفى هليوبوليس ووضعه تحت تصرف النيابة وإبلاغ السفارة.

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مصر 365