سفير الكويت بالقاهرة: الأيام أثبتت أن علاقتنا بمصر تزداد قوة ورسوخا

أكد سفير الكويت بالقاهرة سالم الزمانان، اليوم، أن العلاقات "الكويتية - المصرية " قديمة ومتجذرة ويضرب بها المثل فى التآخى والتآزر والتعاون.

جاء ذلك عقب استقبال الزمانان مندوب الرئيس المؤقت عدلى منصور لتقديم التهنئة لسفارة الكويت ومندوبيها لدى جامعة الدول العربية بمناسبة احتفالات الكويت بالذكرى الـ53 للاستقلال والـ23 للتحرير، وذكرى مرور ثمانى سنوات على تولى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم.

وأضاف أن "الأيام أثبتت أن العلاقات الكويتية - المصرية تزداد قوة ورسوخا يوما بعد يوم وستشهد مزيدا من التعاون، مؤكدا أن "هذه العلاقات متشعبة وليست محصورة فقط فى الجانبين السياسى والاقتصادى".

وأشار الزمانان إلى طبيعة العلاقة الخاصة بين دولة الكويت وشقيقتها مصر والتداخل والترابط الذى يجمع القيادتين والشعبين الشقيقين، معربا فى الوقت ذاته عن سعادته لتطور هذه العلاقات فى مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة على الدوام.

وأعرب عن ترحيبه بمندوب الرئيس المصرى متقدما بالشكر لمصر قيادة وحكومة وشعبا على هذه اللفتة الطيبة لتقديم التهانى لسفارة دولة الكويت بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية.

وشدد على تطلع دولة الكويت للزيارة المرتقبة التى سيقوم بها الرئيس منصور لدولة الكويت للمشاركة فى القمة العربية التى ستعقد يومى 25 و 26 مارس المقبل.

كما أعرب الزمانان عن تمنياته لمصر بدوام التقدم والازدهار، معربا عن أمله فى أن تنعم بالأمن والاستقرار، وأن تظل العلاقات الكويتية - المصرية نموذجا حقيقيا للعلاقات العربية.