وكالة أنباء تركية: مصر بدأت فى مقاطعة بضائع إسطنبول

ذكرت وكالة جيهان التركية، أن الحكومة المصرية بادرت بوضع عراقيل لمنع دخول المنتجات التركية عبر بوابات الجمارك، فى أحدث حلقة من حلقات مسلسل التوتر السائد على مستوى العلاقات بين البلدين.

وقال "زكريا مته"، رئيس اتحاد مصدِّرى الحبوب والبقول والبذور الدهنية فى إسطنبول، إن الاضطراب المسيطر حالياً على العلاقات السياسية والدبلوماسية بين مصر وتركيا أثَّر بالسلب على مستوى العلاقات الاقتصادية بينهما، زاعما أن السلطات المصرية شرعت فى تطبيق سياسة تعسفية فى التعامل مع المستثمرين الأتراك، وعمدت إلى عدم منح العمال الأتراك تصاريح عمل لدخول البلاد.

وأضاف مته أن سياسة الحكومة التركية الداخلية والخارجية تلعب دوراً محورياً فى أوضاع المستثمرين الأتراك فى الخارج، داعياً الحكومة لاتخاذ مواقف أكثر اعتدالاً مع قضايا المنطقة حتى لا يتأثر رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك أكثر من ذلك.