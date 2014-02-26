القبض على 3 قيادات إخوانية بينهم عضو سابق بالبرلمان بتهمة حيازة منشورات في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا القبض على 3 من قيادات جماعة الإخوان بينهم عضو مجلس شعب سابق، وبحوزتهم منشورات تدعو للعنف بقرية حجازة بمركز قوص .

كانت قوات الأمن بالتنسيق مع الأمن الوطنى بقنا قد ألقت القبض على كلا من (هشام . أ. ح ) عضو مجلس شعب سابق عن الحرية والعدالة و برفقتة كلا من (محمد . ا ) و( وائل . د ) وذلك عقب مداهمة أحد المنازل بقرية حجازه بمركز قوص تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على خلفية اتهامهم بالتحريض على العنف وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على منشورات تدعو للعنف ولاب توب وعدد 7 تليفون محمول وأوراق خاصة بالتنظيم الأرهابى .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .