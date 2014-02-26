ماتويدي يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان لأربع سنوات

إفي - مدد لاعب الوسط الدولي الفرنسي بليز ماتويدي اليوم تعاقده مع مواطنه باريس سان جيرمان لأربع سنوات حتى 2018 ، وفقا لما أعلنه نادي العاصمة.

وقالت جريدة (ليكيب) الفرنسية أن اللاعب (26 عاما) الذي شارك 19 مرة مع منتخب بلاده الأول، سيتقاضى من خمسة إلى ستة ملايين يورو في العام الواحد.

وخلال عامين ونصف مع بي إس جي لعب ماتويدي 124 مباراة، 19 منها في دوري الأبطال، وسجل معه 13 هدفا.

واعتبر رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي في تصريحات نقلها موقع النادي أن "التجديد مع واحد من أفضل اللاعبين الفرنسيين" يعتبر بمثابة "اشارة قوية من بي إس جي لفرنسا وأوروبا".

وأضاف الخليفي "معا وبمرور الوقت يمكننا تكوين واحد من أفضل أندية العالم".

من جانبه أكد اللاعب أنه كان يرغب في تمديد تعاقده مع النادي الذي اعتبر أن طموحه "ليس له مثيل في أوروبا".

بهذه الطريقة ينضم ماتويدي إلى قائمة اللاعبين الذين مددوا تعاقدهم مع باريس سان جيرمان وعلى رأسهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبرازيلي تياجو سيلفا والإيطالي ماركو فيراتي، ووفقا لـ(ليكيب) فإن البرازيلي ماكسويل سيكون الهدف التالي.