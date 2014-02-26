أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ماتويدي يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان لأربع سنوات

Google+ Print
ماتويدي يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان لأربع سنوات ماتويدي يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان لأربع سنوات

إفي - مدد لاعب الوسط الدولي الفرنسي بليز ماتويدي اليوم تعاقده مع مواطنه باريس سان جيرمان لأربع سنوات حتى 2018 ، وفقا لما أعلنه نادي العاصمة.

وقالت جريدة (ليكيب) الفرنسية أن اللاعب (26 عاما) الذي شارك 19 مرة مع منتخب بلاده الأول، سيتقاضى من خمسة إلى ستة ملايين يورو في العام الواحد.

وخلال عامين ونصف مع بي إس جي لعب ماتويدي 124 مباراة، 19 منها في دوري الأبطال، وسجل معه 13 هدفا.

واعتبر رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي في تصريحات نقلها موقع النادي أن "التجديد مع واحد من أفضل اللاعبين الفرنسيين" يعتبر بمثابة "اشارة قوية من بي إس جي لفرنسا وأوروبا".

وأضاف الخليفي "معا وبمرور الوقت يمكننا تكوين واحد من أفضل أندية العالم".

من جانبه أكد اللاعب أنه كان يرغب في تمديد تعاقده مع النادي الذي اعتبر أن طموحه "ليس له مثيل في أوروبا".

بهذه الطريقة ينضم ماتويدي إلى قائمة اللاعبين الذين مددوا تعاقدهم مع باريس سان جيرمان وعلى رأسهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبرازيلي تياجو سيلفا والإيطالي ماركو فيراتي، ووفقا لـ(ليكيب) فإن البرازيلي ماكسويل سيكون الهدف التالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع