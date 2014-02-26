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ألبا يواصل المران منفردا

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ألبا يواصل المران منفردا ألبا يواصل المران منفردا

إفي - واصل ظهير برشلونة الأيسر جوردي ألبا، الذي غاب عن مباراة ريال سوسييداد الأخيرة في الدوري الإسباني بسبب معاناته من حمل عضلي، المران منفردا، حيث تتبقى أمامه ثلاثة أيام للتعافي قبل مواجهة ألميريا الأحد المقبل.

كما يواصل قلب دفاع الفريق الكتالوني، جيرارد بيكيه التعافي من الاصابة التي يعاني منها في الساق اليمني وستبعده عن الملاعب قرابة أسبوعين.

ولليوم الثاني على التوالي واصل الحارس خوسيه مانويل بينتو اجراء التدريبات في صالة الألعاب الرياضية، لذا كان فيكتور فالديس وأوير أولازابال هما الحارسان الوحيدان اللذان شاركا في التدريبات الجماعية.

وشارك في مران اليوم عدد من اللاعبين الشباب مثل باتريك وجريمالدو وبلاناس وكابتوم ورودريجو تارين وخوانما وخوان أنطونيرو وروجيه رييرا وجوردي أورتيجا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الليجا برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد أتلتيكو صاحب المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المنفرد بالصدارة.

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