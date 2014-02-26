نادال ورونالدو وليبرون جيمس بين المرشحين لجائزة ' أوسكار الرياضة '

إفي - ينافس لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين في فئتي أفضل عودة وأفضل رياضي، الفئة التي تضم أيضا نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجوائز لاوريوس للرياضة لعام 2012 ، المعروفة بأوسكار الرياضة.

ويتنافس على جائزة أفضل رياضي لعام 2013 مع كريستيانو الذي سجل 69 هدفا لفريقه ريال مدريد ومنتخب بلاده في عام 2013 ، البطل الأوليمبي الجامايكي أوسين بولت، والعداء البريطاني محمد فرح ونجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جايمسن ونادال، وبطل العالم أربع مرات على التوالي في سباقات الفورمولا1 الألماني سباستيان فيتل.

وفي فئة أفضل رياضية تتنافس قائدة المنتخب الألماني لكرة القدم نادين أنجرر الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والسباحة الأمريكية ميسي فرانكلين التي فازت في الثامنة عشر من عمرها بستة ميداليات ذهبية، والروسية يلينا إيسينباييفا بطلة العالم في القفز بالزانة، ولاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز.

وفي مقدمة المرشحين لجائزة أفضل فريق لعام 2013 يأتي نادي بايرن ميونخ الألماني الفائز بالثلاثية الموسم الماضي، والمنتخب البرازيلي لكرة القدم بطل كأس القارات، وزوجي التنس الأمريكي التوأم بوب ومايك بريان، الفائزان بأربعة ألقاب في بطولات الجراند سلام فضلا عن ذهبية أوليمبية، وفريق ميامي هيت بطل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وفريق رد بول للفورمولا1 ، بطل العالم للصانعين.

وعن جائزة أفضل صاعد يبرز فريق الكريكيت الأفغاني الذي تعلم أعضاؤه اللعب في مخيمات اللاجئين، وفي عام 2013 وصل إلى نهائي كأس العالم، والإسباني مارك ماركيز أصغر بطل للعالم في سباقات الدراجات النارية (فئة موتو جي بي)، ولاعب الجولف الأسترالي آدم سكوت.

وفي فئة أفضل عودة تتنافس الروسية إيسينباييفا، ونادال الذي فاز ببطولة رولاند جاروس وأمريكا المفتوحة فضلا عن خمس بطولات أساتذة أخرى، والفرنسي توني باركر الفائز بأفضل لاعب في بطولة الأمم الأوروبية لكرة السلة بعد تعافيه من إصابة خطيرة في العين.

بالإضافة إلى البرازيلي رونالدينيو (33 عاما) الذي قاد فريقه أتلتيكو مينيرو للفوز بكأس ليبرتادوريس، ولاعب الجولف الأمريكي تايجر وودز الذي اختير كأفضل لاعبي العام بعد فوزه بخمس بطولات أهلته لاستعادة صدارة التصنيف العالمي للجولف.

وسيتم الإعلان عن الجوائز وتسليمها يوم 26 مارس المقبل في حفل سيقام في كوالالمبور.