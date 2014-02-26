اليابان تدرس إمكانية التنازل عن تأشيرات الدخول لمواطني الدولة

صدر في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى طوكيو خلال الفترة من 25 إلى 26 فبراير الحالي .. بيان مشترك رحبت فيه دولة الامارات العربية المتحدة واليابان بالتطور المطرد للتعاون الثنائي..

وبناء على طلب من دولة الإمارات العربية المتحدة قررت دولة اليابان دراسة ما إذا كان يمكن التنازل عن تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر العادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك مراجعة الية تنفيذ إصدار تأشيرات دخول لمرات متعددة.

و أعرب الجانبان عن عزمهما مواصلة المناقشة لتخفيف ورفع القيود المفروضة على واردات الغذاء اليابانية التي وضعت بعد زلزال شرق اليابان الكبير في مارس 2011.

كما أعرب الجانبان عن تطلعهما لأن يلبي التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية مصالح شعبي البلدين و رحبا بالتقدم الملموس الذي تمثل بفتح حكومة اليابان مكتبا لها في مجلس أبوظبي للتعليم.

ورحب الجانبان أيضا بمذكرة التفاهم بين جامعة طوكيو، ومعهد البترول و مركز بحوث أبوظبي بشأن إنشاء أطر للبحوث والدراسات المشتركة، كما أعرب الجانبان عن أملهما بزيادة تعميق هذا التعاون الأكاديمي وتعزيز تبادل الشباب والطلاب.

وقد أعرب رئيس الوزراء الياباني عن نيته دعوة طلاب من دولة الإمارات في المدارس الابتدائية وحتى الثانوية لليابان وتعزيز التعاون الرياضي بما في ذلك رياضة الجودو.

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