محمد بن راشد: مراكز خدمات الخمس نجوم محطات للجميع ليستفيدوا منها

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن مراكز الخدمة الحكومية التي حصلت على تصنيف الخمس نجوم هي محطات للجميع ليستفيدوا منها ويتعلموا من تجربتها لأن الحكومة في النهاية هي فريق عمل واحد يتعلم الجميع من بعضهم ويتنافس الجميع من أجل مصلحة الحكومة كلها.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمركز الخدمات بديوان وزارة التربية والتعليم بدبي لإزاحة الستار عن لوحة الخمس نجوم التي حصل عليها المركز وفق نتائج تصنيف مراكز الخدمة الحكومية الجديد وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن الميدان التربوي يستحق أن تقدم لهم الوزارة أفضل الخدمات التي لا تقل عن خمس نجوم.

وتجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مركز الخدمات بديوان وزارة التربية والتعليم والذي يقدم 12 خدمة حكومية رئيسية ويخدم الميدان التربوي بشكل عام بالإضافة لأولياء الأمور والمهتمين بقطاع التعليم وأنجز بنجاح أكثر من 11 ألف معاملة خلال العام الفائت وتعامل مع 14 ألف مكالمة ..وحرص سموه على شكر الموظفين بنفسه وتفانيهم في تحسين خدماتهم بشكل مستمر حيث تم تحويل كافة خدمات المراكز على التطبيقات الذكية وتطوير نظام إدارة علاقات المتعاملين ليرتبط مع أنظمة معلومات الطلبة وكافة شركاء الوزارة الاستراتيجيين.

وقال سموه خلال زيارته إن تقديم الخدمات للمعلمين والعاملين في ميدان التربية يجب أن لا يقل عن مستوى الخمس نجوم في جميع الأحوال وإن التطوير في وزارة التربية والتعليم أصبح ملموسا خلال الفترات الأخيرة.. واوضح سموه أن النجاح الحقيقي هو في الإصرار على مواصلة التطوير والتحسين المستمر وعدم التوقف وعدم اليأس لأن ذلك يعتبر فشلا والتطوير الدائم هو الضمان الوحيد للتقدم وتحقيق الأهداف وخدمة الوطن والمواطنين.

حضر حفل التدشين معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء و معالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم ومعالي مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي.

ويهدف مشروع تصنيف مراكز خدمة المتعاملين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية، ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية.

وتم إعلان نتائج التقييم لـ 75 مركزا في المرحلة الأولى ضمن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء لتقييم مستوى خدمات وتصنيفها وفق نظام النجوم هو إحدى الخطوات العملية للبرنامج ضمن جهود الحكومة لتطوير الخدمات والارتقاء بها لأفضل المستويات.

وستتواصل عملية التقييم الإلزامية حتى نهاية 2014 لتصنيف كافة مراكز خدمات المتعاملين والتي تستند بشكل أساسي على مدى تطور الخدمات في المراكز وسهولتها وسرعتها واستجابتها لطلبات المتعاملين.

وتعتبر دولة الإمارات هي الدولة الأولى في العالم التي تتبنى هذا التصنيف لمراكز الخدمات الحكومية وفق إطار متكامل في المعايير في مجال العمليات تضاهي تلك المطبقة في الفنادق والمصارف وشركات الطيران.

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