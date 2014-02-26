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ثلاثة تطبيقات تساعدكم في رواية القصص القرآني لأطفالكم

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ثلاثة تطبيقات تساعدكم في رواية القصص القرآني لأطفالكم ثلاثة تطبيقات تساعدكم في رواية القصص القرآني لأطفالكم

استخدم القرآن الكريم أسلوب الحكاية والأسلوب القصصي لتقريب الصورة إلى أذهان من يقرأه وترسيخ المغزى من القصة في نفسه. ويعرف عن الصغار تعلقهم البالغ بالحكايات والقصص، ولذا يحرص المربون على الإفادة من أسلوب القص لغرس مبادئ الإسلام السمحة والأخلاق الحميدة والطيبة في نفوس أبنائهم.

وقد وجدت بضع تطبيقات على جهاز الآيباد لمساعدة الأهل على استذكار هذه القصص وتقديمها لأبنائهم بأسلوب جذاب ومحبب، ونشارككم بعضا ممنها آملين أن تلاقي أن تجدوا فيها الفائدة والمتعة والعظة لأطفالكم:

1- تطبيق قصص القرآن للأطفال
يوفر للطفل سلسلة من أروع القصص الدينية التي وردت في القرآن الكريم بحيث ينمي مهاراته ويطور قدرته على التخيل والاستيعاب إلى جانب تزويده بخاصية القصص المصورة والمسموعة.

2- تطبيق قصص الأنبياء الكاملة للأطفال
عبارة عن سلسلة كاملة لقصص الأنبياء صلوات الله عليهم وهو مخصص للأطفال حتى سن الثانية عشرة عاما. تتميز القصص في هذا التطبيق بعرضها على شكل حوار ممتع يشد الطفل مع تدعيمه بالرسوم المتحركة التي يقبل الأطفال على مشاهدتها باستمتاع.

3- تطبيق قصص الحيوان بالقرآن
تطبيق قصص الحيوان بالقرآن هوتطبيق للآيباد هدفه أن يستوعب الطفل قصص الحيوان التي وردت بالقرآن الكريم ويتعلّم العِبرة من كل قصّة وذلك من خلال مشاهدته لحلقات القصص الكارتونيّة الرائعة داخل التطبيق.
كما ويتيح التطبيق للطفل تعلّم أشكال تلك الحيوانات وأسمائها وألوانها عن طريق باقة الرسم والتلوين المميزة التي يحتوي عليها التطبيق.

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سيدتي