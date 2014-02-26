التوست بالروبيان على الطريقة الصينية

المقادير:
- 350 غراماً من الروبيان المنظّف والمطهو
- 4 حبّات من بصل الربيع، مقلّمة ومنظّفة
- ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور
- بياض بيضة
- ملعقة كبيرة من دقيق الذرة
- ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة
- 6 أرغفة من الخبز الافرنجي الأبيض
- ملعقتان كبيرتان من السمسم
- زيت نباتي، للقلي
طريقة التحضير:
1- يضرب، في وعاء الخلاط الكهربائي، كلّ من الروبيان وبصل الربيع والزنجبيل الطازج المبشور وبياض البيضة ودقيق الذرة، حتى تتشكّل صلصة كثيفة القوام. وينثر الملح والفلفل عليها.
2- تنزع القشرة عن أرغفة الخبز وتمرغ عليها الصلصة ثم ينثر السمسم، وتقطّع إلى مثلّثات.
3- يسكب حوالي سنتيمتر من الزيت في مقلاة، وتقلى مثلثات الخبز من جهة السمسم أولاً لمدّة دقيقتين إلى 3 دقائق، ثم للوقت عينه على الجهة الأخرى، حتى تصبح ذهبيّة ومقرمشة. ثم، تنزع من المقلاة، وتوضع على ورق ماص حتى تجفّ.
4- تقدّم ساخنة، مع الصلصة الحارّة الجاهزة.
(هذه المقادير تكفي لإعداد 24 قطعة).
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