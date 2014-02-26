التوست بالروبيان على الطريقة الصينية

المقادير:

- 350 غراماً من الروبيان المنظّف والمطهو

- 4 حبّات من بصل الربيع، مقلّمة ومنظّفة

- ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور

- بياض بيضة

- ملعقة كبيرة من دقيق الذرة

- ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة

- 6 أرغفة من الخبز الافرنجي الأبيض

- ملعقتان كبيرتان من السمسم

- زيت نباتي، للقلي

طريقة التحضير:

1- يضرب، في وعاء الخلاط الكهربائي، كلّ من الروبيان وبصل الربيع والزنجبيل الطازج المبشور وبياض البيضة ودقيق الذرة، حتى تتشكّل صلصة كثيفة القوام. وينثر الملح والفلفل عليها.

2- تنزع القشرة عن أرغفة الخبز وتمرغ عليها الصلصة ثم ينثر السمسم، وتقطّع إلى مثلّثات.

3- يسكب حوالي سنتيمتر من الزيت في مقلاة، وتقلى مثلثات الخبز من جهة السمسم أولاً لمدّة دقيقتين إلى 3 دقائق، ثم للوقت عينه على الجهة الأخرى، حتى تصبح ذهبيّة ومقرمشة. ثم، تنزع من المقلاة، وتوضع على ورق ماص حتى تجفّ.

4- تقدّم ساخنة، مع الصلصة الحارّة الجاهزة.

(هذه المقادير تكفي لإعداد 24 قطعة).

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