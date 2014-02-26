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كيف تتخلّصين من حروق أواني الطهو؟

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كيف تتخلّصين من حروق أواني الطهو؟ كيف تتخلّصين من حروق أواني الطهو؟

إنّ المطبخ هو من أكثر المساحات تعرّضاً للحريق المفاجئ في المنزل، سواء أكان الحريق شاملاً أم كان جزئياً، يُصيب آنية أو شيئاً مشابهاً، لا سيّما في أثناء الطهو. وقد تحارين دائماً في تنظيف الأواني، فتلجئين في بعض الأحيان إلى رميها، بحجّة عدم قدرتك على تنظيفها.
"سيدتي نت" يقدّم لك أبرز النصائح لإزالة آثار الحروق من الأواني والتخلّص من باقي الطعام الملتصق في داخلها:

ـ غطّي الجزء السفليّ من القدر بالماء، ثمّ أضيفي إليه الخلّ، واتركيه ليغلي على النار.ثمّ، أنثري القليل من "بيكربونات الصودا"، قبل أن تُفرغيه من المزيج، لتغسليه كالمعتاد.
ـ قومي بنقع الأواني، التي التصق بها الطعام، في الماء الساخن، بعد إضافة ملعقة كبيرة من "بيكربونات الصوديوم".
ـ امسحي أواني "التيفال" المحروقة، بالقليل من الملح والخلّ.
ـ استعيني بمزيج الحامض والملح للتخلّص من الحروق التي تلوّن الأواني، ثمّ جفّفيها مباشرة.
ـ وأخيراً، احرصي دائماً على تغيير ليفة غسل الأواني من آنٍ إلى آخر، لأنّ البكتيريا تتراكم سريعاً بين خيوط الليفة، عند استعمالها لفترة طويلة.

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