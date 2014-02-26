ضبط أفراد تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه بالفيوم

تمكنت الأحهزة الأمنية بالفيوم من ضبط باقي أفراد التشكيل العصابي المتهم بالسطو المسلح علي السيارات بالفيوم والذي قام أفراده بالسطو المسلح علي سيارة مهندس بترول وقتلوه وتم قتل 2 من أفراد التشكيل بعد تبادل الأعيرة النارية مع أفراد الشرطة منذ أيام .

كان اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم تلقي اخطارا يفيد بضبط باقي أفراد التشكيل العصابي المتهم بالسطو المسلح علي السيارة رقم 4176 و د مصر ومقتل قائدها أشرف محمد سالم 41 سنة مهندس بترول وسرقة اللاب توب الخاص به ومسدس مرخص وتم مقتل 2 من أفراد التشكيل أثناء تبادل النيران مع الشرطة وهما أحمد أ ح 28 سنة “عاطل” ومحمد أ ح 22 سنة “عاطل” وضبط 3 بندقية آلية و179 طلقة آلية وبندقية fn و124 طلقة من ذات العيار ومسدس حلوان مبلغ بسرقته من ادارة تأمين الطرق والمافذ ولاب توب خاص بالمجني عليه وسيارة مبلغ بسرقتها وضبط موسي م ع أحد أفراد التشكيل وبحوزته بندقية آلية و10 طلقات من ذات العيار .

وتم ضبط باقي أفراد التشكيل وهم عبد الحميد ع ع 31 سنة “عاطل” ومصطفي ر ص “عاطل ” وابراهيم د ر 24 سنة “عاطل” حيث تم ضبط الاول والثني اثناء استقلالهما سيارة ملاكي مبلغ بسرقتها وضبط بحوزة الاول بندقية آلية و5 طلقات وبحوزة الثاني بندقية خرطوش و3 طلقات وبحوزتة الثالث بندقية آلية واعترفوا بارتكاب 5 وقائع سطو مسلح علي السيارات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .