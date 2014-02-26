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تجديد حبس محاسب نشر عناوين ضباط الشرطة علي “فيس بوك” 15 يوما

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تجديد حبس محاسب نشر عناوين ضباط الشرطة علي “فيس بوك” 15 يوما تجديد حبس محاسب نشر عناوين ضباط الشرطة علي “فيس بوك” 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس ، اليوم الاريعاء ، تجديد حبس محاسب 15 يوم علي ذمة التحقيق ، لاتهامع بنشر صور وعناوين ضباط الشرطة على موقع “فيسبوك”، للتحريض على التعدى عليهم، وذلك من خلال جروب بعنوان “عين شمس النهاردة وعين شمس ضد الانقلاب”.

كان المتهم انكر صلته بجماعة الاخوان خلال تحقيقات النيابة ، كما انكر ارتكابه للواقعة امام النيابة .

كانت اجهزة الامن قد ضيطت المتهم وبحوزته جهاز لاب توب، كيسة كمبيوتر، وسلسلة عليها شعار رابعة، وبوستر عليه شعار رابعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بناء على إذن صادر من النيابة العامة، حيث تم بالاشتراك مع الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق استهداف مسكن “طارق.م.م.ر” 42 سنة، محاسب، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بإنشاء جروب على “فيس بوك” تحت عنوان “عين شمس النهاردة وعين شمس ضد الانقلاب”، يقوم من خلالهما بنشر صور لضباط الشرطة وعناوينهم والتحريض على التعدى عليهم.

ويشار إلى أن والد المتهم وشقيقه متهمان بقتل عريف الشرطة “أحمد غريب سليمان” بتاريخ 12/2/2014، أثناء اشتراكهما فى مسيرة للإخوان والمحرر بشأنها المحضر رقم 2820 لسنه 2014م جنح عين شمس، وتحرر له المحضر رقم 1255 لسنة 2014م إدارى القسم، و امرت الميتبو بحبس المتهم علي ذمة التحقيق.

 

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