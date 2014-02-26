مصر والسعودية يوقعان تجديد وتعديل اتفاقية بينهما في مجال الخدمات البيطرية

وقعت مصر والسعودية فى الرياض اليوم الاربعاء على تجديد وتعديل اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية.

وقع الاتفاقية من الجانب السعودي وكيل وزارة الزراعة المساعد لشئون الثروة الحيوانية المهندس سامي بن سليمان النحيط ومن الجانب المصري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية اللواء الدكتور أسامة محمود سليم.

وشملت الاتفاقية بحسب بيان لوزارة الزراعة التعاون في مجال العيادات والوحدات البيطرية بالمملكة ، ومختبرات التشخيص البيطري ، والمحاجر البيطرية ، والاستشارات والدعم الفني من المراكز البحثية ، وإقامة الدورات التدريبية للأطباء والمساعدين البيطريين ، وابتعاث الأطباء البيطريين السعوديين لجمهورية مصر للدراسات العليا .

كما نصت الاتفاقية على دعم الكوادر البيطرية السعودية ب300 من الأخصائيين والأطباء البيطريين المصريين للعمل بالمملكة العربية السعودية.

وتأتي الاتفاقية لدعم وتحسين خدمات العيادات والوحدات البيطرية و المساهمة في تدعيم مختبرات التشخيص البيطرية من النواحي الفنية وتدريب الأطباء البيطريين السعوديين من خلال الخطط والبرامج المناسبة التي يتم تحديدها من قبل وزارة الزراعة ممثله بالوكالة المساعدة لشئون الثروة الحيوانية .

أ ش أ