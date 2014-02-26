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الصحة : 23 ٪ نسبة الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة

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الصحة : 23 ٪ نسبة الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة الصحة : 23 ٪ نسبة الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، أنه تم الكشف على 130 ألفا و306 مرضي من المترددين على المستشفيات خلال اليوم ، مؤكدة استمرار تقديم الخدمه الطبية لجميع المرضى بوحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات على مستوى الجمهورية على الرغم من الاضراب الجزئي الذى قام به العديد من الأطباء والصيادلة اليوم.

وقالت الوزارة، في بيان لها ، إن تقارير المتابعه النهائية التى تمت من خلال غرفة العمليات بالوزارة تشير إلى أن نسبة الاضراب الجزئي بلغت 23% ، حيث أن 394 مستشفى على مستوى الجمهورية من اجمالي 514 لم تشارك في الاضراب الجزئي اليوم ، فيما شاركت 119 مستشفى بجزء من العيادات الخارجية .

وأشار بيان الوزارة إلى أن 7 محافظات على مستوى الجمهورية قاطعت الاضراب الجزئي ، بالإضافة إلى جميع المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية والأمانة العامة للصحة النفسية ، وأعلنت الوزارة أن غرفة العمليات المنعقده على مدار الساعه اليوم، قد تلقت ٥ شكاوى خلال فترة الاضراب الجزئي على الرقم المجاني 137 تم التعامل معها جميعا وحلها من خلال غرفة العمليات المركزية ، فيما عدا ذلك انتظم تقديم الخدمة الطبية وصرف العلاج على مستوى الجمهورية.

وفيما يخص اضراب الصيدليات الأهلية ، قالت الوزارة إن المجلس التصديرى أفاد بأن سلاسل الصيدليات لم تضرب اليوم ، كما أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية أن صيدليات الإسعاف والشكاوى التابعة للشركة وعددها 25 صيدلية على مستوى الجمهوريه من بينهم 11 صيدليه بالقاهرة الكبرى وحدها لم تضرب أيضا.

وتتقدم وزارة الصحة والسكان بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الفريق الطبي الذين استمروا في تقديم الخدمة للمواطنين خلال هذا اليوم ورفضوا التجاوب مع دعاوى التحريض على الإضراب لاعلاء مصلحة الوطن والمواطنين وتقديرا للظرف الوطني الذي تمر به البلاد.

أ ش أ

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