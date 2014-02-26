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16 إطلالة آخر موضة للمحجبات

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16 إطلالة آخر موضة للمحجبات 16 إطلالة آخر موضة للمحجبات

لم تعد معادلة الجمع بين ما هو مريح ومحتشم وأنيق في غاية الصعوبة كما كانت في السابق. فالملابس المريحة والمحتشمة، التي تتبع خطوط الموضة العالمية، باتت موضوع اهتمام عدد كبير لدى دور إنتاج الأزياء الجاهزة .
ولا يصعب الوصول إلى إنتاجات هذه الدور، في ظلّ وجود العديد من المواقع الإلكترونية الخاصّة بهذه الدور، والتي تقدم خدمات واسعة، في إطار أناقة المحجّبة. ومن هذه المواقع، لفتني موقع Citra style، الذي يقدّم مجموعة واسعة من الخيارات.

إليك بعض النصائح الهامّة:
-احرصي على اختيار القماش المريح، بشرط أن لا يكون من القماش الستريتش أو اليليكرا، كونه يحدّد ملامح الجسم، ولا يليق بالحجاب.
-إذا اخترت الملابس القطنية، فعليك بتنسيقها مع الإيشارب أو الشيلة الخفيفة الخالية من الكريستال والتطريز الذهبي أو الفضي.
-نسّقي الملابس المطبّعة مع الحجاب الموحّد اللون، والعكس صحيح، لتحصلي على إطلالة حجاب عصرية.
-لا داعي للاكسسوارات الكثيرة، بل اعتمدي حذاء وحقيبة سبور بألوان موحّدة وحياديّة.
فما هو رأيك ؟ وأي إطلالة أعجبتك؟

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