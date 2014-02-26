“ناهد العشري” ثاني امرأة تتولى مسئولية عمال مصر

تعتبر الدكتورة ناهد حسن حسين العشرى المكلفة بحقيبة القوى العاملة والهجرة فى حكومة المهندس ابراهيم ثانى سيدة تتولى وزارة القوى العاملة خلال السنوات الأخيرة حيث سبق وتولت نفس المنصب السيدة عائشة عبد الهادى التى جاءت من التنظيم النقابى فيما تاتى الوزيرة الجديدة من داخل الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة كالعديد من سابقيها من الوزراء ومنهم عاصم عبد الحق .

> و تشغل الدكتورة ناهد حسن حسين العشرى منصب رئيس قطاع شئون الهجرة والمصريين فى الخارج إعتبارا من 22 ابريل عام 2013 وتبلغ من العمر 58 عاما و حاصلة على ليسانس حقوق جامعة عين شمس 1979.

> كما حصلت وزيرة القوى العاملة على دبلوم قانون إجتماعى جامعة القاهرة 1997 بتقدير جيد وعلى ماجستير فى التشريعات الإجتماعية وموضوعها (وسائل فض منازعات العمل الجماعية وديا) / جامعة القاهرة 2000 (تقدير جيد) ثم على الدكتوراة فى التشريعات الإجتماعية وموضوعها (التوفيق والوساطة فى منازعات العمل الجماعية وديا) / جامعة القاهرة / 2005 تقدير جيد جدا.

وتدرجت وزيرة القوى العاملة فى العديد من ا لمناصب بوزارة القوى العاملة حيث بدأت بالعمل فى مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية منذ إلتحاقها بالعمل فى 15/8/1982 وحتى 22/4/2013 حيث تم ندبها لقطاع شئون الهجرة والمصريين فى الخارج وخلال تلك الفترة شغلت مناصب مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل ووكيل وزارة لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية ثم وكيل أول وزارة القوى العاملة رئيس الديوان العام (ندبا) بجانب عملها كرئيس إدارة مركزية لعلاقات العمل ، واخيرا رئيس قطاع شئون الهجرة والمصريين فى الخارج.

كما شاركت الدكتورة ناهد فى العديد من اللجان بالوزارة منها اللجنة الدائمة لإعداد الوظائف القيادية و لإختيار المستشارين العماليين والوظائف القيادية بالمركز القومى لدراسات الأمن الإجتماعى و إدارة الأزمات وحتى ندبها للعمل بقطاع شئون الهجرة والمصريين فى الخارج اضافة لعضوية المجلس الإستشارى للعمل و صندوق الخدمات الإجتماعية والثقافية والصحية ولجان التوفيق فى المنازعات المشكلة بقرار وزير العدل واللجنة المشكلة لتطوير نظام المعاش المبكر بالشركات القابضة اضافة للعديد من اللجان الفنية بمختلف الادارات بالوزارة مما ساهم فى تنوع خبراتها.

كما حصلت الدكتورة ناهد على نوط الإمتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية تقديرا للجهد المبذول والأداء المتميز ” فى عيد العمال مايو 2013 ” ومثلت مصر فى العديد من مؤتمرات العمل العربية والدولية فى الخارج وشاركت فى مؤتمرات محلية وخصلت على العديد من الدورات التدريبية فى مختلف قضايا العمل والعمال .

ويأتى اختيار الدكتورة ناهد العشرى كوزيرة للقوى العاملة خلفا لكمال ابوعيطة الوزير السابق نظرا لخبرتها الواسعة والمتنوعة فى مجالات المفاوضة الجماعية مما يساهم فى تسوية العديد من المشاكل ومواجهة الاضرابات العمالية والفئوية الحالية والتى تسببت فى تكبد الاقتصاد المصرى ملايين الجنيهات .

كما تساهم علاقات الوزيرة الجديدة بالقيادات العمالية ومسئولى شركات قطاع الاعمال والشركات القابضة على مدار عشرات السنوات فى تقريب وجهات النظر بين العمال واصحاب الاعمال والتوصل لحلول وسط للمشاكل العديدة المعلقة والتى تسببت فى الاضرابات .

أ ش أ