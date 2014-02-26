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مأمور قسم المرج ينفي الاشتباك مع أهالي عشش عزبة النخل .. ويؤكد: تعاملنا بهدوء

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مأمور قسم المرج ينفي الاشتباك مع أهالي عشش عزبة النخل .. ويؤكد: تعاملنا بهدوء مأمور قسم المرج ينفي الاشتباك مع أهالي عشش عزبة النخل .. ويؤكد: تعاملنا بهدوء

هدم عشش عزية النخل

نفى العقيد محمد نجم مأمور قسم المرج نشوب اشتباكات بين قوات الامن و أهالي عشش عزبة النخل التي أزالتها محافظة القاهرة تحت إشراف رئيس حي المرج .

وأضاف نجم في تصريح خاص لوكالة ONA للأنباء إن بعض الأهالي حالوا الاشتباك مع قوات الامن والعاملين من شركة المقاولين العرب لوقف أعمال الإزالة ، مؤكدًا ” تعاملت مع الامر بكل هدوء واقنعتهم بالتراجع “.

فيما استمرت أعمال الإزالة لما يقرب من 450 بناية وعشة بمنطقة المطرية والمرج الواقعة على امتداد محور مؤسسة الزكاة في 18 فبراير الماضي، وذلك في أعقاب انهيار كوبري” الشيخ منصور”.

(المراسل : عمر عبد الناصر)

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