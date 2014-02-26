بالصور .. محافظ قنا يشهد جلسة صلح بين عائلتى الحوكة والشراقوه بدشنا

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا جلسة صلح بين أبناء عائلة الحوكة و عائلة الشراقوه بقرية أبو مناع بحري بمركز دشنا بحضور اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، واللواء كمال محمد حسين مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي بالمحافظة .

وفى كلمته توجه محافظ قنا بالشكر إلى أبناء عائلة الحوكة و عائلة الشراقوه لنبذهم الخلافات ، مؤكداً أن رسولنا الكريم أمر بالصلح بين المسلمين ونبذ العنف و التفرقة مما يسمح للناس بالعيش في جو يسوده الاستقرار و الأمن كما وجه تحية حب وإعزاز لكل من شارك في إنجاح هذا الصلح و جعله واقع نسعد به جميعا من كبار العائلات و الشيوخ ورجال الدين و قوات الشرطة .

وأكد مدير أمن قنا ، ان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أعطى تعليماته لجهاز الشرطة بتلاحم مع أفراد الشعب و تشجيع المصالحات بين العائلات المتخاصمة حتي يتفرغ جهاز الشرطة بكامل طاقته لمواجهه الخارجين على القانون، موضحاً أن كل رجل في جهاز الشرطة على أتم الاستعداد لتضحية بروحه في سبيل تحقيق الأمن .