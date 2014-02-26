” الصحة” : نسبة الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة بلغت 23 ٪

أعلنت وزارة الصحة ، أنه تم الكشف على 130 ألف و306 مريض من المترددين على المستشفيات خلال اليوم ، مؤكدة استمرار تقديم الخدمه الطبية لجميع المرضى بوحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات على مستوى الجمهورية على الرغم من الإضراب الجزئي الذى قام به عدد من الأطباء والصيادلة اليوم.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أن تقارير المتابعة النهائية التى تمت من خلال غرفة العمليات بالوزارة تشير الى أن نسبة الاضراب الجزئي بلغت 23%، حيث ان 394 مستشفى على مستوى الجمهورية من اجمالي ٥١٤ لم تشارك فى الاضراب الجزئي اليوم ، فيما شارك 119 مستشفى بجزء من العيادات الخارجية (أو/و) الصيدليات.

واشار بيان الوزارة الى أن 7 محافظات على مستوى الجمهورية قاطعت الاضراب الجزئي، اضافة الى جميع المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية والامانة العامه للصحه النفسيه.وأعلنت الوزارة أن غرفة العمليات المنعقده على مدار الساعة اليوم، تلقت ٥ شكاوى خلال فترة الاضراب الجزئي التى تمت اليوم -على الرقم المجاني ١٣٧- تم التعامل معها جميعاً وحلها من خلال غرفة العمليات المركزية، وفيما عدا ذلك انتظم تقديم الخدمة الطبية وصرف العلاج على مستوى الجمهورية.

وفيما يخص اضراب الصيدليات الأهلية، قالت الوزارة ان المجلس التصديرى أفاد بأن سلاسل الصيدليات لم تضرب اليوم ، كما أفاد رئيس مجلس ادارة الشركة القابضه للأدوية ان صيدليات الاسعاف والشكاوى التابعه للشركة وعددها 25 صيدلية على مستوى الجمهورية من بينهم 11 صيدلية بالقاهرة الكبرى وحدها لم تضرب أيضا.

وتتقدم وزارة الصحة والسكان بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الفريق الطبي الذين استمروا في تقديم الخدمة للمواطنين خلال هذا اليوم ورفضوا التجاوب مع دعاوى التحريض على الإضراب إعلاءاً لمصلحة الوطن والمواطنين وتقديراً للظرف الوطني الذي تمر به البلاد.