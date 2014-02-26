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جبرائيل: موظفي السفارة المصرية بليبيا إخوان .. ولابد من تطهيرها

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جبرائيل: موظفي السفارة المصرية بليبيا إخوان .. ولابد من تطهيرها جبرائيل: موظفي السفارة المصرية بليبيا إخوان .. ولابد من تطهيرها

نجيب-جبرائيل

نظمت منذ قليل منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان مؤتمرًا صحفيًا تحت عنوان “مجزرة المسيحيين بليبا .. هل هي نهاية المطاف؟” بحضور الدكتور نجيب جبرائيل رئيس المنظمة و ممدوح نخلة و رندا فؤاد منسقة مصريين ضد الإرهاب .

أكد الدكتور نجيب جبرائيل خلال المؤتمر ” أن الـ 7 المسيحين المصريين الذين أعدموا في لبيبا ليس بسبب خلاف سياسي أو لأشياء إرتكبوها ولكن بسبب أنهم أقباط ، و وشم الصليب الموجود على أيديهم”.

كما حمل جبرائيل مسئولية مقتل الـ7 المصريين في المقام الأول للسلطات الليبية التي لم توفر عناصر الحماية والأمان لمن يعملون على اراضيها -على حد قوله ، مضيفًا وسبق قبل ذلك حرق الكنيسة المصرية ببني غازي ، وتعذيب المسحين المصريين بها ، ونطالب من السفارة المصرية بالتحقيق في هذه الواقعة مع السلطات الليبية .

كما أشاد بتصديق المشير عبد الفتاح وزير الدفاع على قراره بإرسال طائرة عسكرية لنقل الجثامين من ليبيا إلى محافظة سوهاج التي وصفها بـ” الخطوة الانسانية” .

فيما طالب رئيس المنظمة السفير نبيل فهمي وزير الخارجية بتطهير السفارات وخاصة الموجودة في الدولة الليبية ، لوجود عدد كبير من موظفيها منتمين لتنظيم الإخوان .

وعقب انتهاء المؤتمر نظم الحاضريين في المؤتمر وقفة احتجاجية أمام مقر المنظمة بشارع شبرا للمطالبة بالقصاص للمصريين الذين قتلوا في ليبيا .

(المراسل : محمود عبد الحفيظ)

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