جبرائيل: موظفي السفارة المصرية بليبيا إخوان .. ولابد من تطهيرها

نظمت منذ قليل منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان مؤتمرًا صحفيًا تحت عنوان “مجزرة المسيحيين بليبا .. هل هي نهاية المطاف؟” بحضور الدكتور نجيب جبرائيل رئيس المنظمة و ممدوح نخلة و رندا فؤاد منسقة مصريين ضد الإرهاب .

أكد الدكتور نجيب جبرائيل خلال المؤتمر ” أن الـ 7 المسيحين المصريين الذين أعدموا في لبيبا ليس بسبب خلاف سياسي أو لأشياء إرتكبوها ولكن بسبب أنهم أقباط ، و وشم الصليب الموجود على أيديهم”.

كما حمل جبرائيل مسئولية مقتل الـ7 المصريين في المقام الأول للسلطات الليبية التي لم توفر عناصر الحماية والأمان لمن يعملون على اراضيها -على حد قوله ، مضيفًا وسبق قبل ذلك حرق الكنيسة المصرية ببني غازي ، وتعذيب المسحين المصريين بها ، ونطالب من السفارة المصرية بالتحقيق في هذه الواقعة مع السلطات الليبية .

كما أشاد بتصديق المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع على قراره بإرسال طائرة عسكرية لنقل الجثامين من ليبيا إلى محافظة سوهاج التي وصفها بـ” الخطوة الانسانية” .

فيما طالب رئيس المنظمة السفير نبيل فهمي وزير الخارجية بتطهير السفارات وخاصة الموجودة في الدولة الليبية ، لوجود عدد كبير من موظفيها منتمين لتنظيم الإخوان .

وعقب انتهاء المؤتمر نظم الحاضريين في المؤتمر وقفة احتجاجية أمام مقر المنظمة بشارع شبرا للمطالبة بالقصاص للمصريين الذين قتلوا في ليبيا .

(المراسل : محمود عبد الحفيظ)