بلاغ يتهم البلتاجي بالتحريض علي قلب نظام الحكم

تجري نيابة اكتوبر أول برئاسة المستشار عمرو مخلوف التحقيق في اتهام القيادي الإخواني محمد البلتاجي بالتحريض علي قلب نظام الحكم والتحريض علي التظاهر والاعتداء علي قوات الجيش والشرطة عبر مقاطع فيديو تبثها قناة الجزيرة القطرية علي فترات متقطعة طوال اليوم.

> وتضمن البلاغ الذي يباشر التحقيق فيه اسلام ضيف مدير نيابة اكتوبر اول ان الدكتور سمير صبري المحامي اورد في بلاغه ان محمد البلتاجي قام بتسجيل عدة مقاطع فيديو علي قناة الجزيرة في اعقاب ثورة 30 يونيو وقال انه حرض من خلال تلك الفيديوهات المتظاهرين علي الخروج في مظاهرات والاعتداء علي قوات الجيش والشرطة لاعادة الرئيس المعزول محمد مرسي الي الحكم فضلا عن ان الفيديوهات تحرض علي قلب نظام الحكم وقدم صبري “سي دي” للنيابة يتضمن كافة المقاطع التي تعرضها قناة الجزيرة بشكل شبه يومي.

> وأمرت النيابة باستدعاء سمير صبري لسماع اقواله في البلاغ وارسال السي دي للادلة الجنائية لتفريغه وطلبت تشكيل لجنة من ادارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية لفحص السي دي لبيان تعرضه للمونتاج بالاضافة او التحريف من عدمه ، كما استعلمت النيابة باشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية من مصلحة السجون عن مكان حبس محمد البلتاجي للانتقال لسؤاله وحددت جلسة عاجلة لسماع اقوال الشاكي.