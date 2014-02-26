أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بلاغ يتهم البلتاجي بالتحريض علي قلب نظام الحكم

Google+ Print
بلاغ يتهم البلتاجي بالتحريض علي قلب نظام الحكم بلاغ يتهم البلتاجي بالتحريض علي قلب نظام الحكم

لحظة القبض على البلتاجي

تجري نيابة اكتوبر أول برئاسة المستشار عمرو مخلوف التحقيق في اتهام القيادي الإخواني محمد البلتاجي بالتحريض علي قلب نظام الحكم والتحريض علي التظاهر والاعتداء علي قوات الجيش والشرطة عبر مقاطع تبثها قناة الجزيرة القطرية علي فترات متقطعة طوال اليوم.
> وتضمن البلاغ الذي يباشر التحقيق فيه اسلام ضيف مدير نيابة اكتوبر اول ان الدكتور سمير صبري المحامي اورد في بلاغه ان محمد البلتاجي قام بتسجيل عدة مقاطع فيديو علي قناة الجزيرة في اعقاب ثورة 30 يونيو وقال انه حرض من خلال تلك الفيديوهات المتظاهرين علي الخروج في مظاهرات والاعتداء علي قوات الجيش والشرطة لاعادة الرئيس المعزول محمد مرسي الي الحكم فضلا عن ان الفيديوهات تحرض علي قلب نظام الحكم وقدم صبري “سي دي” للنيابة يتضمن كافة المقاطع التي تعرضها قناة الجزيرة بشكل شبه يومي.
> وأمرت النيابة باستدعاء سمير صبري لسماع اقواله في البلاغ وارسال السي دي للادلة الجنائية لتفريغه وطلبت تشكيل لجنة من ادارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية لفحص السي دي لبيان تعرضه للمونتاج بالاضافة او التحريف من عدمه ، كما استعلمت النيابة باشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية من مصلحة السجون عن مكان حبس محمد البلتاجي للانتقال لسؤاله وحددت جلسة عاجلة لسماع اقوال الشاكي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل

فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب

فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان

فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك»

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك»