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مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة بسوهاج‎

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مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة بسوهاج‎ مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة بسوهاج‎

لقي طفل مصرعه اثر اصطدام سيارة مجهولة به اثناء قيامه باللهو أمام منزله بناحية المحاسنة بجرجا .

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج، اخطارا من مركز شرطة جرجا بوقوع مصادمة ووجود متوفي بناحية المحاسنة – دائرة المركز ، وبالانتقال والفحص تبين وفاة الطفل “محمد حامد محمد” 7 سنوات تلميذ ويقيم بذات الناحية ، وبسؤال والدته قررت انه اثنا لهو نجلها امام المنزل اصطدمت به سيارة مجهولة [لا تعرف رقمها او قائدها] وفرت هاربة مما نتج عنه وفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الطفل المتوفي بمعرفة مفتش الصحة، أفاد ان سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة ارتجاج بالمخ ولا توجد شبهة جنائية ، وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري فى الواقعة وتحديد وضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1981 اداري المركز وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة .

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