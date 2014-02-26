بالصور .. وقفة احتجاجية للمعلمين للمطالبة بتعينهم بالشرقية

نظم اليوم العشرات من المدرسين بالتربية والتعليم، وقفة احتجاجية، أمام مديرية التربية والتعليم بالشرقية، للمطالبة بإلغاء القرار الادارى الصادر من وكيل وزارة التعليم بالشرقية والذى يقضى بتحويلهم من معلمين مساعدين الى معلمين بالعقد السنوى .

> وأكد ابراهيم الباشا مدرس مساعد بإدرة الحسينية التعليمية، إن مديرية التربية والتعليم بالشرقية قامت بتغيير بيان حالتى من مدرس مساعد معين إلى معلم متعاقد بناء على أمر إدارى صادر بتاريخ 5 – 2 – 2014 والذى ينص على تحرير عقود للمعلمين المساعدين الذين تم تعيينهم بتاريخ 24 – 5 – 2011 على الدرجة الثالثة التخصصية ومنذ ذلك التاريخ ونحن نحصل على راتبنا من الموازنة العامة للدولة باب أول أجور ودليل ذلك أننا نحصل على المرتب من نفس الاستمارة التى يحصل منها مدير المدرسة والمدرسين القدامى على مرتبهم.

وهدد المشاركون فى الوقفة انهم سيضربون عن العمل، مع بدء الدراسة حتى الاستجابة لمطالبهم، والغاء القرار الصادر من وكيل الوزارة .

وفى نفس السياق قال سامى عبد العزيز وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية ان المعلمين المشاركين فى الوقفة لايدركون ما نفعله من اجل استقرار حياتهم، وان القانون رقم 147 الذى تم تعيينهم من خلاله به العديد من الأخطاء وان الاكاديمية ووزارة التربية طالبونا بتغيير اوضاع تلك المعلمين لانه تم تعيينهم بطريق الخطأ، ولابد من نقلهم على القانون رقم 155 لتوفيق أوضاعهم .