اعتصام المئات من عمال مصنع “كيما” باسوان للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية

قام المئات من العاملين بمصنع ” كيما ” للأسمدة بأسوان، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، من حوافز ومكافآت نهاية الخدمة وعقود لعمال اليومية ومساواتهم بزملاؤهم فى شركات الأسمدة الأخرى .

وقال العاملون، إنهم رفضوا الإضراب عن العمل واكتفوا بالاعتصام داخل المصنع، حتى لا يؤثر الإضراب على عجلة الإنتاج، مشيرين إلى أن اعتصامهم مفتوح بعد انتهاء ورديات العمل .

وأضاف العاملون، أن اعتصامهم مستمر لحين الاستجابة لمطالبهم، التى من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين والشركات والمصانع الأخرى، واعتماد بدل الجذب بنسبة 50% من آخر أجر أساسى، وزيادة الحافز إلى 20%، واعتماد مكافأة نهاية الخدمة بواقع 3 أشهر عن كل سنة، واعتماد بدل المخاطر بنسبة 50% من آخر أجر أساسي، وتوفيق أوضاع عمال اليومية بتوقيع عقود دائمة مع إدارة المصنع.