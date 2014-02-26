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إحالة 600 من أعضاء الإخوان للجنح بالمنوفية

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إحالة 600 من أعضاء الإخوان للجنح بالمنوفية إحالة 600 من أعضاء الإخوان للجنح بالمنوفية

أعلن المستشار أحمد عبد الجواد المحامى العام لنيابات المنوفية أنه تم إحالة 600 متهم من المنتمين لجماعة الإخوان للمحاكمة بشبين الكوم وقويسنا ومنوف بعد الانتهاء من التحقيقات، لمحكمة الجنح المختصة، بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية والتجمهر وتعطيل حركة المواصلات وتكدير السلم العام والاتلاف وحيازة أسلحة.

وأكد المستشار وائل عمران نائب رئيس محكمة شبين الكوم أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن المنوفية لضرورة التكثيف الأمنى والحراسة المشددة فى المحاكم مع بدء نظر أولى جلسات المحاكمة لأعضاء الإخوان بخمسة دوائر قضائية بشبين الكوم وقويسنا ومنوف صباح الغد.

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