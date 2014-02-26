مؤتمر دولى بجامعة القاهرة يناقش ملفى المياه والطاقة بدول حوض النيل

افتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب اليوم الأربعاء مؤتمرا دوليا تحت عنوان (المياه والطاقة فى دول حوض النيل إمكانات التكامل والتنمية)، ينظمه معهد البحوث والدراسات الأفريقية بالجامعة بالتعاون مع مركز بحوث الطاقة بكلية الهندسة، وبرعاية رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن كل من وزير الموارد المائية والري ووزير الكهرباء والطاقة، وبعض السفراء الأفارقة، ونخبة من الأساتذة المصريين والأجانب المتخصصين فى مجال المياه والطاقة.

وأشار أبو ستيت – فى كلمته – إلى اهتمام معهد البحوث والدراسات الأفريقية بمواكبة المتغيرات الجارية على الساحة الأفريقية والتفاعل معها عبر تنظيم الفعاليات العلمية المختلفة ، من مؤتمرات وندوات وورش عمل ، وبرامج تدريبية تعالج القضايا والمشكلات الأفريقية المعاصرة.

وأكد أهمية المؤتمر لما يتناوله من جوانب مرتبطة بقضايا المياه والطاقة فى حوض النيل من خلال الأوراق البحثية المقدمة التى تتجاوزالـ 60 بحثا..مبينا ضرورة مناقشة ملفي الماء والطاقة فى الوقت الراهن ، فهما من الموضوعات شديدة الأهمية والتى تمثل البنية التحتية اللازمة لتحسين مستوى معيشة الإنسان الأفريقي والارتقاء بنوعية حياته.

من جانبه ، قال الدكتور السيد جابر عميد المعهد ورئيس المؤتمر إن السياسة المصرية نجحت فى التواصل السياسي والاقتصادى والثقافى مع دول حوض النيل ، مشيرا إلى الدور المتزايد لمتغير المياه والطاقة فى السياسة الدولية استنادا على اعتبارات اعتمدت عليها بعض دول الحوض مثل اثيوبيا للمطالبة بإعادة توزيع مياه النيل منها ظاهرة الجفاف، تفاقم مشكلة الغذاء، التزايد فى استخدام المياه للأغراض التنموية ( زراعة – صناعة – توليد الكهرباء )، وأخيرا الزيادة السكانية.