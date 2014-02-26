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محافظ الجيزة: انتظام العمل بهيئة النظافة وندرس مطالب العمال بعناية

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محافظ الجيزة: انتظام العمل بهيئة النظافة وندرس مطالب العمال بعناية محافظ الجيزة: انتظام العمل بهيئة النظافة وندرس مطالب العمال بعناية

أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، انتظام العمل بهيئة النظافة وعودة الأمور إلى طبيعتها، بعد اجتماع الهيئة ودراسة مطالب العمال والعمل على التوصل لأقرب حلول لتنفيذها.

وأضاف عبد الرحمن فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" ، أن هناك فئة تحاول عرقلة العمل بالهيئة وهو ما نعمل على تفاديه، لأن أى تعطل بالعمل نلمس نتائجه فورا بالشارع .

وعن تأكيد العمال أنهم يعلمون بـ 15 جنيهًا طوال الـ 24 ساعة فى حين يعمل المقاولون بـ 50 جنيهًا للطن ، قال عبد الرحمن، إن العمال بالفعل يحصلون على 15 جنيها سعر التذكرة، ولكن هناك ميزانية أخرى تذهب لصيانة المعدات والسيارات التى تعمل بالهيئة، موضحًا أنه تم الدفع وصيانة 200 سيارة خلال الـ3 سنوات الماضية، ولكن هناك 160 فقط تعمل بالخدمة .

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