وزير الزراعة: علينا التكاتف جميعاً للنهوض بالقطاع الزراعى وزيادة الإنتاج

قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، فى أول تصريحات خاصة لليوم السابع، بعد تقلده حقيبة وزراه الزراعة للمرة الثالثة، علينا أن نتكاتف جميعا للنهوض بالقطاع الزراعى وزيادة الإنتاج من المحاصيل الرئيسية وخاصة الحبوب للحد من الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والاهتمام بالمشروعات القومية بتوشكى وسيناء وشرق العوينات لزيادة الرقعة الزراعية هى أهم أولوياتى، قائلا لابد أن نسعى جميعاً بشكل جيد كى نحقق خطة زراعية متكاملة تتسم إلى حد كبير بإمكانية سد الفجوة الغذائية.

وأكد وزير الزراعة، أن من أولوياتى الاهتمام بجميع الملفات التى تعوق التنمية الزراعية، والاهتمام الأول بملف القمح الذى يعد ملفا رئيسيا و"وزيادة مساحات القطن المنزرعة لعودته لعرشه مرة أخرى ضمن خطط "الوزارة" خلال المرحلة القادمة ضمن إستراتيجية الأمن الغذائى المصرى، بالتوازى مع تطوير إنتاجية محاصيل الحبوب والمحاصيل الغذائية الأخرى، والاهتمام بالفلاحين وصغار المزارعين وشباب الخريجين وتوفير مستلزمات الإنتاج لرفع الطاقة الإنتاجية وخاصة من المحاصيل الإستراتيجية الرئيسية.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة، أن خارطة الطريق هى بداية الطريق لعودة مصر قلب العروبة مرة أخرى، حيث عادت معها الدولة بصمود شعبها وخاصة فلاحيها الذين كانوا ولازالوا العمود الفقرى بعد دستورها الجديد الذى أعطى حق للفلاحين فى تحسين معيشتهم، وتوفير مستلزمات الإنتاج وتسويق محصولهم.