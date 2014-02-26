أستاذ بالزراعة: مصر ستخسر ٢٠ مليار جنيه سنوياً حال اكتمال سد إثيوبيا

استنكر الدكتور نادر نور الدين محمد، أستاذ الموارد الزراعية بجامعة القاهرة، ما أشار إليها من شائعات إثيوبية، أن التقدم فى مصر قائم على نهر النيل، الذى هو من حق أديس أبابا – حسب زعمها – متسائلاً "أأنتم تستمطرون السماء أم شققتم نهر النيل؟"، مؤكدا أن مصر هبة الله، وتعتمد على موارد أخرى غير النهر.

وأكد نور الدين، خلال كلمته بمؤتمر "المياه والطاقة فى دول حوض النيل إمكانات التكامل والتنمية"، والذى ينظمه معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة بالتعاون مع مركز بحوث الطاقة بكلية الهندسة، أن مصر ستتعرض لخسائر اقتصادية كبرى سنويا، وقدرها بحوالى ٢٠ مليار جنيه مصرى فى حالة اكتمال السد الإثيوبى.

وتابع أنه فى حالة بناء السد فى إثيوبيا ستضطر مصر للاستغناء عن زراعة قصب السكر، والبرسيم، والأرز، والتى تعتبر من أهم الموارد الزراعية بالدولة.