أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عمال النظافة بشبرا الخيمة يواصلون إضرابهم للمطالبة بالحد الأدنى للأجور

Google+ Print
عمال النظافة بشبرا الخيمة يواصلون إضرابهم للمطالبة بالحد الأدنى للأجور عمال النظافة بشبرا الخيمة يواصلون إضرابهم للمطالبة بالحد الأدنى للأجور

يواصل عمال النظافة وسائقو جراج شبرا الخيمة إضرابهم عن العمل لليوم الثانى للمطالبة بالحد الأدنى للأجور والحوافز والبدلات التى يتم صرفها لمسئولى الحى، والتى يتم تحديدها بنسب عالية كل حسب درجة وظيفته من أموال الشركات الخاصة التى تتولى النظافة ويحرم منها العمال والسائقون.

وقال العمال لـ"اليوم السابع " إنهم مستمرون فى إضرابهم عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم وهى تطبيق الحد الأدنى للأجور وإلغاء نسبة ال 26 فى المائة التى تخصم من رواتبهم بواقع 100 جنية شهريا، ولا يعلمون يتم خصمها تحت أى بند.

وأكد العمال أنهم لجأوا للمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية لحل مشكلتهم فقال لهم اذهبوا لمدير هيئة النظافة اللواء طارق عبد الشافى والذى قام بمقابلتهم ولكن لم يقم بحل مشكلتهم.

وطالب العمال محافظ القليوبية بالتدخل لحل مشاكلهم خاصة، وأن عددا كبيرا منهم يعمل فى الحى منذ 20 سنة ولا يحصلون على الحوافز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365