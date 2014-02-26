عمال النظافة بشبرا الخيمة يواصلون إضرابهم للمطالبة بالحد الأدنى للأجور

يواصل عمال النظافة وسائقو جراج شبرا الخيمة إضرابهم عن العمل لليوم الثانى للمطالبة بالحد الأدنى للأجور والحوافز والبدلات التى يتم صرفها لمسئولى الحى، والتى يتم تحديدها بنسب عالية كل حسب درجة وظيفته من أموال الشركات الخاصة التى تتولى النظافة ويحرم منها العمال والسائقون.

وقال العمال لـ"اليوم السابع " إنهم مستمرون فى إضرابهم عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم وهى تطبيق الحد الأدنى للأجور وإلغاء نسبة ال 26 فى المائة التى تخصم من رواتبهم بواقع 100 جنية شهريا، ولا يعلمون يتم خصمها تحت أى بند.

وأكد العمال أنهم لجأوا للمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية لحل مشكلتهم فقال لهم اذهبوا لمدير هيئة النظافة اللواء طارق عبد الشافى والذى قام بمقابلتهم ولكن لم يقم بحل مشكلتهم.

وطالب العمال محافظ القليوبية بالتدخل لحل مشاكلهم خاصة، وأن عددا كبيرا منهم يعمل فى الحى منذ 20 سنة ولا يحصلون على الحوافز.