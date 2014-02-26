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اليوم.. لجنة انتخابات رئيس المركز القومى للبحوث تعلن أسماء المرشحين

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اليوم.. لجنة انتخابات رئيس المركز القومى للبحوث تعلن أسماء المرشحين اليوم.. لجنة انتخابات رئيس المركز القومى للبحوث تعلن أسماء المرشحين

من المقرر أن تعلن اللجنة المشرفة عن انتخابات رئيس المركز القومى للبحوث اليوم، الأربعاء، أسماء الأساتذة الذين تم الموافقة على ترشحهم للمنافسة على منصب رئيس المركز للأربع سنوات القادمة، وفقا لضوابط الترشح على هذا المنصب التى حددها المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

يتم بعد ذلك تشكيل المجمع الانتخابى من كافة أقسام المركز، والتى تصل لنحو 115 قسما، ويتم تمثيلها جميعا تمثيلا عادلا فى المجمع الانتخابى المقرر تشكيلة من 10% من أعضاء هيئة البحوث.

وبدأ بعض المرشحين الإعلان عن البرامج الانتخابية لهم، والتى تركز معظمها على توفير الأجهزة العلمية الحديثة ومواكبتها للتكنولوجيا، وتجهيز المعامل بالمواد الكيماوية وتوفير عوامل الأمان بها، ووضع آليات جادة لتسويق المخرجات البحثية، وفتح سبل للتعاون مع الجهات البحثية الأخرى سواء داخل أو خارجها.

وكان عدد من الأساتذة فى المركز تقدموا بأوراقهم رسميا للجنة المشرفة على الانتخابات، ومنهم الدكتور أشرف شعلان القائم بأعمال رئيس المركز حاليا، والدكتورة عزة عبد الشهيد، والدكتور أحمد حسنى، والدكتور عبد الستار أحمد عبد الستار، والدكتور عماد المليجى، والدكتور عمر عبد السلام.

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مصر 365

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