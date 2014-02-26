محافظ القاهرة: جارى التنسيق مع القوات المسلحة بفتح محور مصطفى النحاس وتوصيله لطريق السويس

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، أن أعمال التطوير بمحور مصطفى النحاس والجارى تنفيذه بمعرفة أجهزة المحافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان وجهاز تعمير القاهرة الكبرى والذى يعد من المحاور المرورية الهامة تجرى على قدم وساق، حيث تم الانتهاء من المرحلة الصعبة برفع القضبان وأعمدة الكهرباء، والتنسيق مع كافة الجهات لتحويل المرافق المطلوبة من كهرباء وغاز ومياه وصرف صحى وخلافه، وبدء أعمال الرصف وطبقات الأساس والبردورات بمسافة 2، 5 كم من إجمالى طول المحور البالغ 8 كيلو مترات .

وأشار المحافظ إلى أن انتهاء الأعمال فى تطوير محور مصطفى النحاس سوف يكون نموذجا لما يجب أن تكون عليه شوارع العاصمة بتناسق الأرصفة والإنارة وتطوير كافة التقاطعات وتنظيم المرور بها، وطالب المحافظ بضرورة تحديد مواقع محطات الأوتوبيسات لربطها مع عبور المشاة .

كما أكد المحافظ أنه تم الحفاظ على مسار المترو واستغلاله كحارة مرورية مخصصة لأتوبيسات النقل العام فقط كأتوبيس سريع يربط ما بين امتداد رمسيس وصولا إلى نهاية مصطفى النحاس، ويمكن استغلاله مرة أخرى حين البدء فى مشروع تطوير الترام السريع الرابط ما بين القاهرة والقاهرة الجديدة والجارى التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولى .

وأشار المحافظ إلى أنه جارى التنسيق مع القوات المسلحة بفتح المحور وتوصيله إلى طريق السويس مما يساهم فى تحقيق سيولة مرورية وتخفيف العبء عن طريق السويس والدائرى .

وطالب المحافظ من اللواء سالم على رئيس حى شرق مدينة نصر سرعة توفير قطعة أرض لإقامة سوق نموذجى عليها للقضاء على سوق الحى العاشر العشوائى، وتجميع كافة البائعين به، كما أكد عليه بسرعة إعداد دراسة لرصف الطريق أسفل خطوط الضغط العالى ورفع كافة الإشغالات والتراكمات منه لربطه مع مصطفى النحاس وذاكر حسين، وكذلك رفع كفاءة شارعى إبراهيم ناجى ومحمد متولى الشعراوى .

رافق المحافظ فى جولته اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء سالم على رئيس حى شرق مدينة نصر، وم. أسامة عقيل استشارى المشروع وعدد من قيادات جهاز تعمير القاهرة الكبرى والشركة المنفذة .