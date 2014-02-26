مدير قاعدة الماظة فى استقبال جثامين المصريين الـ7 المقتولين فى ليبيا

أكد المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران أن مدير قاعدة الماظة سيكون فى استقبال الجثامين الـ ٧ ضحايا حادث ليبيا وتزويهم استعدادا لنقلهم بطائرة حربية

و كانت مصادر أمنية بالمطار قد أكدت ان المشير عبد الفتاح السيسي وافق علي نقل طائرة عسكرية لجثامين المصريين السبع الذين لقيوا مصرعهم قتلا في ليبيا الي أسيوط ومنها الي محافظة سوهاج لدفنهم هناك في مقابر أسرهم .

وصلت جثامين المصريين السبعة الذين تم إطلاق الرصاص عليهم فى ليبيا مطار القاهرة الدولى منذ قليل اليوم الأربعاء على متن رحلة مصر للطيران رقم 836 القادمة من بنى غازي.

و جاري الان انهاء اجراءات خروج الجثامين واستخراج تصاريح من باب ٣٥ بقرية البضائع .

و كانت الشرطة الليبية قد عثرت على جثث 7 مصريين قتلوا رميا بالرصاص في منطقة جروثة شرقي بنغازي.