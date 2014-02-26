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“محافظ سوهاج يقدم التعازى لأهالى ضحايا “حادث ليبيا ‎

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“محافظ سوهاج يقدم التعازى لأهالى ضحايا “حادث ليبيا ‎ “محافظ سوهاج يقدم التعازى لأهالى ضحايا “حادث ليبيا ‎

اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج

أعرب اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج عن خالص تعازيه للشعب المصرى عامة ولشعب سوهاج بصفة خاصة في مقتل 7 من الشباب من ابناء محافظة سوهاج في ليبيا .

وقد توجه المحافظ بخالص الشكر والتقدير للمشير عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع على موافقته على تخصيص طائرة عسكرية خاصة لنقل الجثامين من القاهرة الى مطار سوهاج .

وأكد المحافظ ان المتوفين جميعا من قرية فزارة التابعة لمركز المراغة بسوهاج مشيرا الى ان مطار سوهاج الدولي في حالة استعداد تام الان لاستقبال الجثامين وأهليهم القادمين على متن طائرة عسكرية خاصة من القاهرة وقد تم تجهيز7عربات اسعاف لنقل الجثامين الى مثواهم الاخير واوتوبيس خاص لنقل الأهالي المرافقين لهم .

وقال المحافظ ان مراسم الصلاة على الجثامين سوف تتم بمطرانية الاقباط الارثوذكس بسوهاج ثم تشييع الجثامين الى مثواها الاخير بقرية فزارة بالمراغة ، مؤكداً انه جارى التنسيق بين الخارجية المصرية ونظيرتها الليبية لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة .

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