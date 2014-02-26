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إغلاق جميع الصيدليات بمطروح للمطالبة بالكادر

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إغلاق جميع الصيدليات بمطروح للمطالبة بالكادر إغلاق جميع الصيدليات بمطروح للمطالبة بالكادر

صورة ارشيفية

شارك صيادلة مطروح اليوم الأربعاء في الإضراب العام لصيادلة بإغلاق جميع الصيدليات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا .

وأكد الدكتور صالح عبد الزين نقيب الصيادلة بمطروح أن النقابة الفرعية لصيادلة مطروح نسقت مع مديرية الصحة لتوفير وصرف الأدوية للحالات الطارئة والملحة للمرضى فوراً خلال فترة الإضراب الذي تشارك فيه جميع صيدليات مطروح .

وأضاف بأن النقابة الفرعية لصيادلة بمطروح ملتزمة بقرار الجمعية العمومية للنقابة ودعما لمطالب الصيادلة في الحصول علي حقوقهم ، بعد أن تنصلت مصلحة الضرائب من اتفاقية عام 2005 التي كانت تحمي الصيادلة من التقديرات الجزافيه ، وإمساك الدفاتر، والتعرض لقضايا التهرب الضريبي المفتعلة، وتكدس الصيدليات بالأدوية منتهية الصلاحية، وتهرب شركات الأدوية والموزعين ووزارة الصحة من مسئولياتهم في هذا الشأن في ظل تدني أرباح الأدوية وزيادة مصاريف التشغيل .

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