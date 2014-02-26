اجتماع لمحافظ سوهاج مع أهالي العمارنة بالبلينا لبحث مشاكلهم

التقى اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج صباح اليوم بمكتبه عددًا من أهالي قرية العمارنة التابعة لمركز البلينا بسوهاج وذلك لبحث عدد من المشكلات التي يعانى منها أهالي القرية.

وأكد أهالى قرية العمارنة للمحافظ أن قريتهم تفتقر للعديد من الخدمات الأساسية اللازمة حيث لا يوجد بها إلا وحدة صحية ومدرسة ابتدائي أقيما بالجهود الذاتية.

وطالب الأهالي أثناء اللقاء بإنشاء مدرسة إعدادي ومكتب بريد ومركز شباب ورصف الطرق داخل القرية.

ومن جانبه طمأن المحافظ أهالي قرية العمارنة مؤكدا لهم انه على دراية تامة بمشاكلهم وانه بالفعل قد تم التصديق على انشاء مدرسة أعدادي بالقرية وسوف يبدأ العمل بها قريبا مشيرا الى ان هناك خطة موضوعة بالفعل لتطوير وانشاء عدد من مراكز الشباب والمدارس والمستشفيات ووحدات الاسكان بالمحافظة وقال : سوهاج بها 270 قرية من الالف قرية الاكثر فقرا على مستوى الجمهورية ونحتاج الى مزيد من العمل والاجتهاد والوقت لتنفيذ الخطة الموضوعة لتزويد هذه القرى بالخدمات المطلوبة.

ووعد المحافظ بزيارة القرية في القريب العاجل للوقوف على المشكلات التي يعانون منها على ارض الواقع .

وفى نهاية اللقاء وجه أهالي قرية العمارنة الشكر للمحافظ على هذا اللقاء واهتمامه الملحوظ في الوقوف على مشكلاتهم والعمل على حلها .