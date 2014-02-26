جامعة المنوفية : إلغاء ” أجازة السبت” وزيادة ساعات التدريس لتعويض مد الأجازة

أعلن الدكتور صبحى غنيم رئيس جامعة المنوفية ، أن الجامعة قد أتمت كافة الإستعدادات لبدء الفصل الدراسى الثانى مع إتاحة كافة الإمكانيات والبدائل أمام عمداء الكليات لتعويض الطلاب عن مد إجازة نصف العام سواء من خلال زيادة ساعات التدريس اليومية أو بالعمل أيام السبت للكليات التى كانت تعتبره أيام عطلة.

وأضاف رئيس الجامعة أن عميد كل كلية لديه كل الصلاحيات فى إختيار البدائل المناسبة فى إنتظام الدراسة بما يضمن حصول الطلاب على الإستحقاقات الدراسية المقررة لهم فى الفصل الدراسى الثانى ، وألا تتضمن الإمتحانات أية مقاطع لم يتم تدريسها للطلاب .

وصرح الدكتور معوض الخولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأنه تم إعتماد الخطط الدراسية وإعلان الجداول،كما تم الإنتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للمعامل والقاعات بمختلف الكليات ومراجعة منظومة الدفاع المدنى وإجراءات السلامة،وبالنسبة للمدن الجامعية تم عمل صيانة متكاملة لكافة المدن وتوفير غرفة عزل طبى لكل مدينة جامعية .

وأشار إلى أنه تمت أعمال التعقيم الوقائى بالتنسيق مع الإدارة الطبية وتعميم الإرشادات ووضع البوسترات لتوضيح الإجراءات الوقائية، لتجنب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وما يتبع عند الإصابة بأعراضها.