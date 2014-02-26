بالصور .. أمن مطروح يضبط شاباً يقود سيارة مسروقة من مدينة 6 أكتوبر

تلقى اللواء العناني حمودة مدير أم مطروح إخطارا بتمكن الرائد عمرو حمدي الضابط بإدارة البحث الجنائي والنقيب مايكل منصور من قوة تأمين الافواج السياحية – والقوة المرافقة أثناء قيامهم بالمرور بدائرة القسم من ضبط عمران – أ – ح – م ( 21 سنة ) عامل مقيم بمطروح أثناء قيادته السيارة رقم س – ي 5236 ماركة هيونداي النترا كحلي اللون بأحد الطرق الصحراوية بالكيلو 20 طريق مطروح _ الاسكندرية وبسؤال قائدها عن تراخيص للسيارة قرار عدم حمله أي تراخيص أو سند ملكية لها وبالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها بقسم أول 6 أكتوبر كما أنها تحمل لوحات مبلغ بسرقتها لسيارة أخرى.

حيث تم الكشف عن اللوحات المعدنية المثبتة علي السيارة تبين أنها تخص سيارة أخري ماركة هيونداي باذنجاني اللون موديل 2010 تحمل شاسيه رقم980006 موتور رقم 810710 ومنصرف لها اللوحات المعدنية رقم 5236 س – ي ومبلغ بسرقتها في المحضر جنح قسم أول 6 أكتوبر بأمن الجيزة بتاريخ 27/1/2014 عن بلاغ فيفي أحمد ياسين .

وبرفع بصمتي الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة تبين أنها تحمل شاسيه رقم 756609 وتعذر رفع الموتور ومنصرف لها اللوحات المعدنية 4391 ط – ع – ومبلغ بسرقتها في المحضر رقم 1769/2014 جنح أول أكتوبر بأمن الجيزة عن بلاغ تامر أحمد وحيد ، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم أحوال وجاري العرض علي النيابة العامة .