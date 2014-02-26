مستشار الرئيس للشئون الدستورية: سقف الدعاية الانتخابية 20 مليون جنيه

قال المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إنه لا تحصين لقرارات اللجنة الرئاسية وإنه يجوز الطعن عليها أمام الإدارية العليا بدائرة مخصوصة للطعون على الانتخابات الرئاسية، في خلال يومين من قرار اللجنة ولا تعرض على هيئة المفوضين إختصارا للوقت ويصدر الحكم خلال أسبوع.

وأضاف عوض خلال اجتماعه بقسم التشريع بمجلس الدولة لوضع قانون الانتخابات الرئاسية، بأن المبالغ المقررة للدعاية الانتخابية ارتفعت إلى 20 مليون جنيه ويتم وضعها بحساب تخطر به اللجنة العليا للانتخابات، وسيتم تشكيل لجنة طبية من المراكز الطبية المتخصصة للكشف على المرشحين.

وأشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع، أن مشروع القانون سيسلم إلى الرئاسة في غضون السبت المقبل، بعد الاتفاق على أهم المواد الخلافية وأبرزها تحصين اللجنة.