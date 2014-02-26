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برواس حسين وسلمى رشيد في حفل سفارة العراق بالمغرب

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برواس حسين وسلمى رشيد في حفل سفارة العراق بالمغرب برواس حسين وسلمى رشيد في حفل سفارة العراق بالمغرب

أحيت نجمتا برنامج "آراب آيدول2" برواس حسين وسلمى رشيد بالرباط حفل السفارة العراقية بالرباط وحضرت "سيدتي" حفلهما بقاعة باحنيني. وهو حفل نظّمته سفارة العراق بالمغرب تحت إشراف وزارة الثقافة المغربية، وقدمته فنانة الملحون ليلى لمريني . حضره السفير العراقي حازم محمود اليوسفي الذي قال:" إن الاحتفال بالفن رغم الظروف الصعبة التي يعيشها العراق تدلّ على أننا شعب يحب الحياة". وحضرت زوجته شيرمين القصيب والقنصل العام بوتان عثمان دزه بي وحرمه ديرين رمزيو أعضاء السلك الديبلوماسي المغربي وعدد من أفراد الجالية العراقية المقيمة بالمغرب ، إلى جانب شخصيات ديبلوماسية ومغربية ونساء المجتمع وعدد من الإعلاميين. وكانت مناسبة أيضاً للاحتفال بالفن العراقي بحضور فرقة التراث الموصلي للتراث العراقي التي غنت روائع الفن العراقي الأصيل، وفرقة نوا الموسيقية التي عزفت لبرواس وزوجها كوران. وغنت سلمى رشيد أيضاً على موسيقى الفرقة أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم لاقت استحسان الجمهور الحاضر، كما شارك برواس الغناء زوجها كوران صالح الذي ختم الحفل بغناء عراقي كردي على نغمات الدبكة العراقية بعدما قدمت وزارة الثقافة والشباب بأربيل هدايا رمزية من الصناعة التقليدية للسفير العراقي ووزارة الثقافة المغربية ولضيفة الشرف سلمى رشيد

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سيدتي