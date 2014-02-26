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بالصور: شاكيرا تفتتح مع ابنها مدرسة للفقراء

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بالصور: شاكيرا تفتتح مع ابنها مدرسة للفقراء بالصور: شاكيرا تفتتح مع ابنها مدرسة للفقراء

افتتحت النجمة العالمية Shakira، برفقة ابنها Milan، سادس مدرسة أسستها منظمتها الخيرية "Pies Descalzos" أو الأقدام الحافية، لتوفير التعليم المجاني لنحو 1700 من الأطفال والشباب الفقراء.
وقد تمّ افتتاح المدرسة في موطن Shakiraالأساسيّ كولومبيا في مدينة كارتاخينا، حيث من المقرّر أن تقدّم التعليم المجانيّ لأطفال منطقة "لوماس ديل بيي"، إحدى أكثر المناطق فقراً في المدينة.
Milan رافق والدته إلى حفل الافتتاح، في أول زيارة له إلى كولومبيا، حيث خطف الأضواء من والدته خلال هذا الحدث.
ونشرت Shakira الكثير من الصور لها مع الأطفال على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن Shakira أسّست منظمة "Pies Descalzos" عام 1995، وأطلقت عليها اسم ألبومها الذي ساهم بشكل كبير في شهرتها العالمية، كما بنت عبرها عدداً من المدارس في مناطق متفرّقة من كولومبيا.

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