زينة تخرج عن صمتها

في أول ردّ لها على الساحة الإعلامية، قامت الفنانة زينة بالردّ على ما تتناوله الصحف والمواقع من خلال مكتب محاميها عاصم قنديل شقيق الإعلامي الشهير حمدي قنديل، بعد مرور شهر على عمر أزمة أحمد عز وزينة منذ قدومها إلى القاهرة في 25 يناير الماضي حيث لا حديث لوسائل الإعلام إلا عن توأم عز وزينة التي أنجبتهما زينة في أميركا. وهذا ما دفع محامي زينة عاصم قنديل أن يفك الحصار عن زينة ويتحدث لأول مرة قائلاً : "مع تقديرنا للصحفيين الذين تناولوا الموضوع بصدق وحياد إلا أننا على الجانب الآخر من المشكلة لاحظنا أن بعضاً من الصحف والمواقع الإخبارية والبرامج التلفزيونية قد تناولت الموضوع عن وقائع مختلفة ونسبت أقوالاً إلى الطرفين لم تتضمنها التحقيقات. لذا نرجو مراعاة التزامنا بعدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام منذ بداية الأزمة وحتى وصلنا الآن إلى ساحات القضاء وذلك حرصاً منا على سلامة سير التحقيقات والإجراءات القضائية ، وحرصاً على سمعة الخصم قدر ما نستطيع ولا نزال نلتزم الصمت مؤقتاً وبقدر الإمكان رغم محاولات الإثارة والتشهير التي نحتفظ بكامل حقوقنا فيها مؤقتاً تجاه الناشرين".