أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ميرفت أمين تتخفّى عن الأنظار في جنازة والدتها

Google+ Print
ميرفت أمين تتخفّى عن الأنظار في جنازة والدتها ميرفت أمين تتخفّى عن الأنظار في جنازة والدتها

حالة من الحزن الشديد والانهيار انتابت الفنانة ميرفت أمين أثناء تشييع جنازة والدتها التي توفيت بمستشفى الشروق بمنطقة المهندسين وتم تشييع جثمانها من مسجد الحامدية الشاذلية. حالة ميرفت أمين النفسية دفعتها للتخفّي عن أعين المصورين الصحفيين حيث كانت حريصة على عدم تواجد أي مصور وأوصت المقربين منها بذلك كما أنها قامت بتغطية وجهها عندما اكتشفت وجود عدد من المصورين كما ارتدت نظارة شمسية لإخفائه.
ميرفت لم تتمالك نفسها من البكاء خاصة أنها كانت مرتبطة بوالدتها بشكل كبير ورافقتها في أيامها الأخيرة بالمستشفى. من جهة أخرى ستتلقى ميرفت أمين العزاء في منزلها لتضمن عدم تواجد أي وسيلة إعلامية.
حرص الفنان شريف رمزي طليق منة ابنة ميرفت أمين على الوقوف إلى جوارها وتلقي العزاء في الفقيدة. كما حرص على الحضور عدد كبير من الفنانين لمواساة ميرفت ومساندتها في هذه المحنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي