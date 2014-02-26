ميرفت أمين تتخفّى عن الأنظار في جنازة والدتها

حالة من الحزن الشديد والانهيار انتابت الفنانة ميرفت أمين أثناء تشييع جنازة والدتها التي توفيت بمستشفى الشروق بمنطقة المهندسين وتم تشييع جثمانها من مسجد الحامدية الشاذلية. حالة ميرفت أمين النفسية دفعتها للتخفّي عن أعين المصورين الصحفيين حيث كانت حريصة على عدم تواجد أي مصور وأوصت المقربين منها بذلك كما أنها قامت بتغطية وجهها عندما اكتشفت وجود عدد من المصورين كما ارتدت نظارة شمسية لإخفائه.

ميرفت لم تتمالك نفسها من البكاء خاصة أنها كانت مرتبطة بوالدتها بشكل كبير ورافقتها في أيامها الأخيرة بالمستشفى. من جهة أخرى ستتلقى ميرفت أمين العزاء في منزلها لتضمن عدم تواجد أي وسيلة إعلامية.

حرص الفنان شريف رمزي طليق منة ابنة ميرفت أمين على الوقوف إلى جوارها وتلقي العزاء في الفقيدة. كما حرص على الحضور عدد كبير من الفنانين لمواساة ميرفت ومساندتها في هذه المحنة.