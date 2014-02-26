القضاء الإدارى تنهى الخصومة فى دعوى القرضاوى لاستجابة شيخ الأزهر بإقالته

أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما باعتبار الخصومة منتهية في دعوى الدكتور يوسف القرضاوي لإصدار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر القرار رقم 8 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضوية الشيخ الدكتور يوسف عبدالله القرضاوي من وظيفته بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وألزمت المحكمة شيخ الأزهر المصروفات لاستجابته لطلب المدعين بعد رفع الدعوى.

وترجع وقائع القضية إلى أن بعض العاملين بالأزهر الشريف بكفرالشيخ أقاموا دعواهم في 11 نوفمبر 2013 مطالبين بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السلبي بالامتناع عن إنهاء تعيين الشيخ يوسف القرضاوى بهيئة كبار العلماء بالأزهر لفقدانه الشروط الجوهرية للبقاء والاستمرار في شغل تلك الوظيفة وذكروا في دعواهم أن الدكتور القرضاوي أدلى بتصريحات وأقوال وفتاوى من فوق منبر مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة قطر تتضمن المساس بأركان الدولة المصرية والإساءة إلى أغلبية الشعب المصري وإثارة العنف والفتنة وإشعال الغضب بين فئات الشعب المصري..فضلا عن إساءاته لدول عربية شقيقة مما يفقده شروط الاستمرار في شغل تلك الوظيفة الرفيعة بهيئة كبار العلماء.