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مستشار الرئيس: لجنة طبية متخصصة للكشف على المرشحين للرئاسة

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مستشار الرئيس: لجنة طبية متخصصة للكشف على المرشحين للرئاسة مستشار الرئيس: لجنة طبية متخصصة للكشف على المرشحين للرئاسة

على عوض

قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن التعديلات الجديدة على قانون انتخابات الرئاسة رفعت مبلغ الدعاية الإنتخابية للمرشح إلي 20 مليون جنية ويتم وضعها بحساب تخطر به اللجنة العليا للإنتخابات.

وأضاف عوض، خلال اجتماعه اليوم مع  قسم التشريع بمجلس الدولة، أن التعديلات الجديدة على قانون انتخابات الرئاسىة تؤكد على تشكيل لجنة طبية من المراكز المتخصصة للكشف على المرشحين.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن القسم أجرى تعديلات هامة  متعلقة بمواد مشروع قانون انتخابات الرئاسة، وأنه واثق فى أن تلك التعديلات ستبعد القانون عن العوار الدستورى .

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